Heel Holland Bakt: 'onterecht vertrek' en Martine is er tóch een beetje bij

De tweede aflevering van Heel Holland Bakt houdt heel Holland weer bezig.

Deze week was het thema Oud & Nieuw.

De bakkers moesten een Goud & Nieuw taart bakken. En dat werden mooie creaties. Daarna volgde de technische opdracht: cannoli maken. Dat zijn gefrituurde koekjes uit Sicilië, met witte chocolade ganache en pistache. Die was knap lastig, want hij mislukte eigenlijk bij bijna iedereen.

Holy Cannoli….. Taai

Uitgelopen

Taai

Taai

(…) Arjen: lekker bros. Daarmee kun je voor de dag komen!#heelhollandbakt #hhb pic.twitter.com/0Ur7D1SjqT — Elsschot 🎄🇪🇺🇳🇱🌳🌲 (@marcelbar8) December 29, 2019

Vervolgens kwam het spektakelstuk die alles te maken heeft met het aftellen tot het nieuwe jaar begint… Een klok-taart maken.

Helaas lukt dat Nina niet goed. En daarom moet zij nu naar huis. Kijkers zijn het echter niet eens met deze beslissing en vinden dat iemand anders nu had moeten gaan:

Nee, wat is dit jammer. Nina was zo leuk en gebruikte zulke interessante ingrediënten. ☹️ #heelhollandbakt #hhb pic.twitter.com/aDe7vFqhpI — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) December 29, 2019

Niet terecht dat #Nina eruit is. Ze maakte een taart met smaken uit haar geboorteland en toonde durf en creativiteit in het ontwerp. Jeroen had moeten vertrekken! #hhb #heelhollandbakt — Maurice Wijnen (@mauricewijnen) December 29, 2019

De balans moet ook in de #heelhollandbakt #hhb tent blijven

Want Nina was echt niet slechter dan Jeroen

Maar om nou gelijk alle heren weg te saneren werd wat te gek — Ina (@Babloth) December 29, 2019

Haar spektakelstuk zag er zo uit:

Nina kan met een gerust hart terugkijken op haar deelname, zo laat ze weten aan Omroep Max. “Toen ik naar huis moest vroeg iedereen of ik niet moest huilen of heel erg teleurgesteld was. Helemaal niet, ik ben tevreden en blij met wat ik heb neergezet. Ik hoor bij de laatste 10 kandidaten en daar dromen veel mensen van.”

En, wat lief. André zorgt ervoor dat Martine er gewoon nog steeds een beetje bij is, in de tent.

Wat mooi, lieve Martine is er bij❤️ Ik hoor meteen haar stem, met haar fijne kleine droge humor. #heelhollandbakt #Npo1 pic.twitter.com/xLG2b0vTrN — Doret🙋🏼♀️ (@hetiswa) December 22, 2019

Bron: Omroep Max / Twitter. Beeld: ANP