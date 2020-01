Heel Holland Bakt op z'n Hollands: koffiebroodjes, koekjes en lokale lekkernijen

De afgelopen aflevering ‘Heel Holland Bakt’ draaide om oer-Hollands bakken. Voor de gelegenheid trok Janny een extra Hollandse jurk aan.

Het jurylid schoof, tot grote hilariteit van de kijkers, het beeld in als een echte frau Antje. Of zoals André het omschreef: onze eigen Zeeuwse bolus. “Ik hoop dat je kleinkinderen niet kijken”, voegde hij daaraan toe. Om de feestvreugde te vergroten schudde Janny zelfs een huppeltje uit haar mouw.

Het programma is nog geen twee minuten bezig en het is al geweldig. #heelhollandbakt #hhb pic.twitter.com/XVf6KJV86k — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) January 12, 2020

Limoncello-hunebedden en carnavalvlaaien

Alle gebbetjes daargelaten: er moest natuurlijk ook gewerkt worden. De thuisbakkers gingen deze week aan de slag met koffiebroodjes, koekjes en tot slot de lekkernijen uit eigen streek. Dat werd een bonte optocht van nonnevotten, Limoncello-hunebedden en carnavalvlaaien. Hollandse glorie dus, al verliep deze aflevering niet voor iedereen even glorieus. Janny en Robert waren maar matig enthousiast over de hartige koffiebroodjes van favoriet Aline, Paulines vlaai bleek te vast en in Jeroens hunebeddentaart zaten nog wat ‘leermomenten’.

Voor die laatste betekende dat helaas einde oefening. Jeroen moest de tent verlaten. De hoofdagent pakte het sportief op. “Ik vind het een logische stap.”

Zoals iedere week leverde de aflevering ook weer een boel vrolijke tweets op. Een bloemlezing:

#hhb #heelhollandbakt Aline is dat meisje in de klas dat zegt dat ze niet geleerd heeft voor de toets en vervolgens een 10 haalt pic.twitter.com/eM976RA82S — Frank (@Frankzinnig) January 12, 2020

Ik in de tent van Heel Holland Bakt met al die wespen om me heen #hhb pic.twitter.com/fYXnD16FrS — Kimske. (@highdreams) January 12, 2020

