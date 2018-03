Bakkers klaar? Je kunt je weer opgeven voor 'Heel Holland Bakt'

Zat jij je de afgelopen seizoenen thuis op de bank op te vreten omdat jij zeker wist dat jij die koekjes en cakes veel beter kon bakken dan de deelnemers van ‘Heel Holland Bakt’? Lees dan lekker even verder.

Je kunt je namelijk weer opgeven voor een nieuw seizoen. Wanneer de opnames voor het nieuwe seizoen starten, is niet bekend. Meestal worden de afleveringen in de zomer opgenomen, dus de kans is groot dat dat deze zomer ook weer zo gaat.

Vragenlijst

Niet elke hobbybakker mag natuurlijk gaan bakken in de beroemde witte tent, je moet wel echt van een uitdaging houden. Je moet dan ook een uitgebreide vragenlijst invullen bij je aanmelding. Vragen als ‘heeft u ervaring met het tempereren van chocolade’ en ‘heeft u verhalen in relatie tot uw passen voor bakken?’ komen voorbij. Ook mag je niet al je geld verdienen met het bakken voor je meedoet aan het programma. Daarnaast willen ze natuurlijk ook graag een aantal foto’s van jouw baksels zien.

Opgeven

Zie jij jezelf al staan bakken in de tent? Je kunt je nog tot 15 april opgeven voor het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt. Bakkers klaar? Schrijven maar!

Bron: Flaironline.nl. Beeld: Omroep Max.