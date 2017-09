Er is weer een landgoed, er is weer een tent en er zijn nog 7 kandidaten over. Libelle’s Chanan heeft na de 4e aflevering van Heel Holland Bakt weer genoeg te bespreken.

Robért was streng deze week. Vorige week gaf hij Ine een paar boze blikken omdat ze glas in haar taart had gezet, maar deze week was Maarten aan de beurt. Die arme, arme Maarten. Maarten vindt het bakken van brood geen bal aan. Waarom zou je ook brood bakken als je ook taart, koekjes, en zwanensoesjes kunt bakken? Dat snapt Maarten, dat snap ik, maar dat snappen Janny en Robért helaas niet. Maarten kreeg zelfs een paar keer straf van Robért (ja, dat zal heus wel lief bedoeld zijn). Hup, dat deeg moest de vorm weer uit. Sta je dan, naar dat deeg te kijken (en te denken ‘Bak het dan lekker ZELF Robért’ – dat snap ik wel Maarten).

Maten

Maar brood zorgde ook voor leuke dingen deze week. We zagen tussen het bakken door een vriendschap ontstaan tussen Maarten en Hans. Hans kon het niet aanzien hoe Maarten met zijn tijgerbrood omging en besloot hem een handje te helpen, want ‘we zijn toch collega’s hé’. En zo is het Hans. Maarten noemt hem dan ook meteen z’n maat en roept vervolgens door de tent ‘Hans, glaasje limo?’. Zie je, vrienden voor het leven. Maarten maakte dan misschien wel vrienden deze week, hij moest toch naar huis. “Dat wordt even huilen straks”, zei hij al. Wij moesten ook wel een beetje huilen hoor, Maarten. Hopelijk stond Hans de volgende dag op de stoep met een lekkere taart om het verdriet weg te eten.

Brood, brood, brood

Eerlijk gezegd was brood ook niet mijn favoriete onderdeel. Zat ik door al dat wachten ook nog opeens te kijken naar een potje jeu de boules….Heel Holland Boult? Ik voelde me een beetje zoals André middenin het watergevecht in de tent. Hij had geen zin om er wat van te zeggen, maar kon er ook totáál niet om lachen. Laten we het gooien op de hoge temperaturen, daar wordt niemand beter van. Behalve Janny en Robért dan, die lekker de hele dag bij het zwembad hebben gelegen. En even over die broodmandjes: dat was toch echt de meest truttige opdracht ooit? Dacht Ine ook, die maar gewoon zei dat ze expres een platte mand had gemaakt.

Lolletje

Of het nou een taart is met een kunstwerk aan de binnenkant, chocoladezoenen of brood: Marjolein draait haar hand er niet voor om. Deze week scoorde ze weer 3 keer goed en werd dan ook terecht meesterbakker van de week. Marjolein laat al die gekkigheid in de tent gewoon langs zich heen gaan en bakt rustig verder. Misschien wel de beste tactiek. maar wel minder gezellig voor ons. André, maak volgende week ook eens een lolletje met Marjolein, dan is ze helemaal de perfecte kandidaat.

Beeld: © Roland J Reinders / MAX.