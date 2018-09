'Heel Holland Bakt' start op heel andere manier dan je gewend bent

We moeten dit jaar helaas nog even geduld hebben voor ‘Heel Holland Bakt’ weer te zien is op televisie. Op 9 december start het nieuwe seizoen en die start is anders dan de voorgaande jaren.

Het nieuwe seizoen van het succesvolle Omroep MAX-programma ‘Heel Holland Bakt’ start dit jaar met vijfhonderd(!) kandidaten. In een extra aflevering worden daaruit de tien finalisten geselecteerd, zo heeft de omroep bekendgemaakt. De vijfhonderd thuisbakkers strijden op een zogeheten proefdag om een plek aan een keukenblok in de inmiddels iconische baktent van ‘Heel Holland Bakt’.

9 december

Het zesde seizoen van de bakwedstrijd start op 9 december. De presentatie is opnieuw in handen van André van Duin en ook Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven keren terug in de jury. We. Kunnen. Niet. Wachten.

Bron: ANP. Beeld: Omroep Max.