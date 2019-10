Bakkermakkers opgelet: vanaf deze datum is 'Heel Holland bakt' weer op tv

Al sinds de finale van het vorige seizoen van Heel Holland bakt kunnen veel fans niet wachten tot ze weer kunnen genieten van de gestreste kandidaten, de opmerkingen van André en de eeuwige regen buiten de tent. Goed nieuws: het nieuwe seizoen komt er nu echt aan.

Maandag maakte Omroep Max op Facebook bekend dat Heel Holland bakt vanaf 15 december terug is op de buis. Net op tijd voor de feestdagen om nog inspiratie op te doen voor het kerstdiner. André, Janny en Robèrt zijn natuurlijk weer van de partij, maar er wordt ook een nieuwe presentatrice aan dit trio toegevoegd.

Advertentie

Irene Moors

Niemand minder dan Irene Moors krijgt dit jaar namelijk de eer om het napraatprogramma Doorbakken te presenteren. In dit nieuwe programma, dat vanaf 25 december elke woensdag te zien is, kom je nog meer te weten over alle gebeurtenissen rondom HHB. Bakkers klaar…

Kun je niet wachten tot ‘Heel Holland bakt’ weer begint? Geef jezelf dan op voor deze feestelijke bakcursus waarbij je samen met meester-boulanger en meester-patissier Robèrt van Beckhoven en zijn team de lekkerste gerechten gaat bakken:

Feestelijke bakcursus: leer bakken als Robèrt € 89,- p.p. Reserveer hier je plek

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: Omroep Max