Heel Nederland wil weten: wie is Shirley?

Utrechters keken zaterdag gek op toen er drie vliegtuigjes boven de Domstad vlogen. De vliegtuigjes hadden namelijk een speciale boodschap. “Happy birthday Shirley. Geef me een tweede kans. Ik mis je enorm!”

Wie Shirley is en van wie de boodschap komt, is onduidelijk. Duidelijk is wel dat de man/vrouw in kwestie nógal spijt heeft. Op social media wordt volop gepraat over de opvallende spijtbetuiging. Op social media is inmiddels een zoektocht op poten gezet. Op de Facebookpagina van RTV Utrecht worden volop Shirleys getagd:

Advertentie

Ook Twitter raakt er niet over uitgepraat. Niet iedereen is overigens gecharmeerd van de actie. “Shir, voel je niet verplicht hem terug te nemen. Dit is ergens ook heel dom en creepy.”

Shir, voel je niet verplicht m terug te nemen. Dit is ergens ook heel dom en creepy. #shirley #utrecht https://t.co/pEQ7ybVuWl — Elsbeth Witt✏ (@elsbeth_tWitt) 25 mei 2019

Shirley meid, bel die gozer want half Utrecht is in rep en roer over die vliegtuigen boven ons hoofd. pic.twitter.com/ocNigro6QV — Roosmarijn Reijmer (@roosmarijn) 25 mei 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron en beeld: Twitter/RTV Utrecht.