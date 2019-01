Heftig: Hanne verloor in 3 maanden tijd 2 kindjes en vraagt om meer begrip

Het was september vorig jaar dat Hanne en haar man Jan (31) het prachtige nieuws vernamen: er was een derde kindje op komst.

Hun dochters Ellis (4) en Merel (3) zouden er een broertje of een zusje bij krijgen. Helaas eindigde haar zwangerschap in een miskraam. Hanne had moeite met alle kwetsende opmerkingen die ze daarover kreeg, vertelt ze tegenover HLN. “Beter nu dan over een paar maanden”, “Gelukkig heb je al kindjes” en “Och, als je straks weer zwanger bent, vergeet je dit allemaal”, om er maar een paar te noemen.

Keer op keer gekwetst

In een blog deelt ze haar verhaal. “Ik kan niet meer stil toekijken hoe mensen keer op keer gekwetst worden, terwijl ze juist warme woorden nodig hebben van troost.” Hanne kwam er op de eerste schooldag in september achter dat ze zwanger was. “We droomden over ons gezin van vijf.” Helaas kreeg Hanne al na 1,5 week een miskraam.