Heftig: Meisje (9) overlijdt tijdens logeerpartijtje vanwege daling bloedsuikerspiegel

Terwijl ze bij een vriendinnetje sliep, daalde de bloeddruk Sophia Daugherty (9) iedere minuut. Haar bloedsuikerspiegel was zo laag dat ze uiteindelijk in een zeldzame, levensbedreigende diabetische coma kwam en overleed.

Wat begon als een gezellig logeerpartijtje, eindigde in een nachtmerrie. De negenjarige Sophia werd namelijk niet meer wakker. Doordat haar bloedsuikerspiegel plotseling enorm was gedaald, ging ook haar bloeddruk naar beneden waardoor ze in in een zeldzame, levensbedreigende diabetische coma kwam. Een paar dagen later overleed ze in het bijzijn van haar familie in het ziekenhuis.

Onder controle

Sophia heeft het grootste deel van haar korte leven met diabetes type 1 geleefd. Zij en haar familie hadden de ziekte altijd onder controle, waardoor Sophia gezond genoeg was om iedere dag naar school te gaan, mee te doen met cheerleaden en een actief sociaal leven leidde. Wel moest haar bloedsuikerspiegel de hele dag gecontroleerd worden, zoals bij de meeste kinderen met diabetes type 1.

Kunstmatige insuline

Mensen met diabetes type 1 kunnen geen eigen insuline aanmaken. Insuline is de belangrijkste stof om de koolhydraten die we eten van vast voedsel om te zetten in energie die beschikbaar is voor ons lichaam om te gebruiken. Om je bloedsuikerspiegel op peil te houden, moeten volwassenen en kinderen met diabetes, zoals Sophia, injecties met kunstmatige insuline krijgen, om zo de bloedsuikerspiegel op peil te houden. Dit is meestal rond de maaltijden.

Hypoglycemie

Doe je dit niet, dan kan de bloedsuikerspiegel dalen tot gevaarlijk lage niveaus. En dat is dus precies wat Sophia die nacht is overkomen. Zelfs als je altijd de ziekte onder controle heb, kan de bloedsuikerspiegel plotseling dramatisch veranderen. De oorzaak is niet altijd voor de hand liggend. Het is in het geval van Sophia ook niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De Mayo Clinic heeft wel opgemerkt dat door het overslaan van een maaltijd, het teveel injecteren van kunstmatige insuline of kleine veranderingen in haar route haar lichaam ineens op hol kan slaan en haar bloedsuikerspiegel naar beneden kan drijven. Dit wordt ook wel hypoglycemie genoemd.

Fataal

Hypoglymecie komt vaak ’s nachts voor, maar is zelden fataal zoals bij Sophia. Waarschijnlijk is ze toen ze leek in slaap te vallen, het bewustzijn verloren door gebrek aan glucose. Sophia werd maar niet wakker en werd daarom snel naar het ziekenhuis gebracht. Door het gebrek aan glucose zijn haar hersenen gaan opzwollen, waardoor ze permanent zijn beschadigd. Dit was meer dan Sophia aankon. Een paar dagen later is ze in het bijzijn van haar familie gestorven.

Orgaandonor

Haar familie heeft een Go Fund Me-pagina opgezet om de medische rekeningen en de begrafeniskosten te kunnen dekken. “Ze ging op woensdag 19 september 2018 om 15.44 uur naar de hemel. Ze was omringd door familie en vrienden. Ze lijdt niet langer aan deze ziekte. Al jullie steun is van onschatbare waarde”, schrijft de familie. Ze hebben alle organen van hun dochter gedoneerd. Ze halen veel steun uit het idee dat Sophia daar andere kinderen mee heeft kunnen redden.

