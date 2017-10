Heftig nieuws over Claudia de Breij

Claudia de Breij doet een schokkende onthulling onder het mom van #MeToo. Ook zij is seksueel geïntimideerd geweest in het verleden. Door 2 mannen maar liefst.

De cabaretière doet er een boekje over open in haar column in de VARA-gids.

Eikels

“Twee nare, maar geen doodenge verhalen”, zo omschrijft Claudia de seksueel overschrijdende gebeurtenissen. Wat er dan precies gebeurd is, vertelt ze niet. En ook houdt de blondine haar lippen stijf op elkaar over om welke mannen het gaat. “Omdat ik er een van de twee destijds mee heb geconfronteerd. (…) En ook omdat ik deze 2 eikels zoveel jaar na dato geen rol in mijn biografie gun.”

Geïntimideerd

Wat Claudia wel prijsgeeft, is dat ze 1 van die 2 ‘eikels’ nog weleens tegenkomt. “Ik merk dat hij geïntimideerder is door mij dan ik nu door hem”, schrijft ze hierover.

Geen ongelukje

Claudia hoopt dat er een generatie vrouwen komt die korte metten maken met het idee dat zulke seksuele intimidatie ‘erbij hoort’, en hun vuisten ballen. “Het is geen regen, het is niet iets wat ons overkomt. Het is een beslissing, het is een handeling van een ander en het moet verdomme maar eens afgelopen zijn.”

Jelle Brandt Corstius

De cabaretière is een van de vele vrouwen én mannen die een ervaring met seksuele intimidatie en/of geweld ontboezemen. Naast Claudia de Breij liet in Nederland onder anderen Angela Groothuizen ook al van zich horen. Ook programmamaker Jelle Brandt Corstius schokte flink met de onthulling dat hij verkracht is, toen hij nog als redacteur voor het RTL-programma Barend & Van Dorp werkte.

Bron: Show. Beeld: ANP