Heftig nieuws voor Nicolette van Dam en haar familie

Nicolette van Dam en haar familie kregen vandaag heftig nieuws te horen. Het gaat om de 61-jarige vader van de presentatrice, René van Dam.

René van Dam is op straat overvallen, vlak voor het Hilton Hotel. Hierbij raakte hij ernstig gewond. René is nu aan het herstellen in het ziekenhuis.

Advertentie

Horloge

Volgens De Telegraaf zouden de daders het gemunt hebben op het horloge van de vader van Nicolette. De overval liep echter zo uit de hand, dat René zo gewond is geraakt dat hij nu aan zijn gebit en kaken zou worden geopereerd.

Positief

Heftig nieuws voor de familie Van Dam dus. Gelukkig blijft Nicolette positief en krijgt ze ontzettend veel steun van haar familie, vrienden en de Amsterdamse politie. ‘‘Wij zijn er als familie kapot van en hopen op een goed en voorspoedig herstel. Gelukkig is mijn vader in de beste handen”, vertelt Nicolette in een statement. ‘‘Wij blijven positief en daarnaast staat de Politie Amsterdam ons erg goed bij. We zijn een sterke familie en focussen ons nu op het herstel van mijn vader.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP