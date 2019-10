Heftige reacties op documentaire 'Mijn dochter de vlogger'

In deze moderne wereld willen veel mensen voor de camera staan en vlogger worden, óók jonge kinderen. En daar houden sommige ouders zelfs een fulltimebaan aan over.

De documentaire Mijn dochter de vlogger geeft een inkijkje in de wereld van jonge vloggers en hun ouders.

Advertentie

Fulltimebaan

In de documentaire worden 3 ouders van jonge YouTubers gevolgd. Alle ouders zijn om verschillende redenen erg betrokken bij de vlogcarrière van hun dochters. Ze zijn druk bezig met content maken, filmen, monteren, fotoshoots bijwonen en hun kinderen naar optredens brengen. Deze ouders zijn er zóveel tijd mee kwijt, dat ze er een fulltimebaan aan overhouden.

Tenenkrommend

De documentaire staat al 2 dagen op YouTube, maar was donderdagavond voor het eerst op televisie te zien. Op Twitter wordt heftig gereageerd. Sommige kijkers vinden het bizar dat de ouders fulltime bezig zijn met het helpen van hun vloggende dochter en noemen de documentaire ‘tenenkrommend’. “Er groeit een hele generatie kinderen op die compleet gefixeerd is op materialistische zaken, uiterlijk vertoon en likes. De ouders uit deze docu gaan hierin mee alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ik word hier heel boos en verdrietig van”, schrijft een kijker op Twitter.

Aandacht

Een aantal kijkers vraagt zich zelfs af of de jonge meiden in de documentaire wel echt zo dol zijn op vloggen. Of ‘moeten’ ze het misschien van hun ouders? “Dit lijkt vooral de ambitie van de ouders die de kinderen voor het karretje spannen” en “Ach, ach, wat triest die kinderen. Slachtoffer van een stel ambitieuze ouders die zelf ooit droomden aandacht te krijgen en hun verloren droom op hun dochters botvieren”, klinkt het dan ook op Twitter.

Het is in elk geval duidelijk dat de documentaire veel los maakt bij de kijkers thuis.

Dit lijkt vooral de ambitie van de ouders die de kinderen voor het karretje spannen #mijndochterdevlogger — michielvdbent@gmail.com (@michielvdbent) October 17, 2019

Ach, ach, wat triest die kinderen. Slachtoffer van een stel ambitieuze ouders die zelf ooit droomden aandacht te krijgen en hun verloren droom op hun dochters botvieren. #mijndochterdevlogger — Carola Boek (@Carool61) October 17, 2019

#mijndochterdevlogger Deze ouders zijn echt maf! Allemaal onder het mom “alles voor mijn kind”. Leer het kind liever wat over sociaal zijn.. dan op zo’n k.. scherm! #3lab — Patricia van Dort (@patriciavandort) October 17, 2019

Narcistische ouders kweken narcistische kinderen. #mijndochterdevlogger — Anne-Marie vd Gouw (@maancafe) October 17, 2019

Dit enge pusherige gedrag van de ouders komt toch gewoon voort uit iets wat ze zelf in hun jeugd hebben gemist ? Schaam je diep ! Geen enkel kind kwam ook echt gelukkig over en waren alleen maar bezig hoe ze op een ander over komen. Triest diep triest dir.#mijndochterdevlogger — Ñoña Mañis (@nonameisje) October 18, 2019

Dit lijkt me niet erg gezond voor die kinderen. #mijndochterdevlogger — gnome (@SeeyouGnome) October 18, 2019

Er groeit een hele generatie kinderen op die compleet gefixeerd is op materialistische zaken, uiterlijk vertoon en likes. De ouders uit deze docu gaan hierin mee alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ik word hier heel boos en verdrietig van. #mijndochterdevlogger — Romy (@DochterliefNL) October 18, 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Mijn dochter de vlogger, Twitter. Beeld: VPRO