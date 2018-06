Heftige rouwadvertentie in de krant: "De wereld is beter af zonder haar"

Er stond afgelopen week een erg heftige rouwadvertentie in een lokale Amerikaanse krant. De nabestaanden van een 80-jarige vrouw staken hun mening niet onder stoelen of banken en vertelden in de rouwadvertentie dat de wereld beter af is zonder haar.

Deze rouwadvertentie zorgde voor heel wat ophef op social media.

Kinderen

De rouwadvertentie van de 80-jarige Kathleen Dehmlow in de Redwood Falls Gazette begint zoals iedere rouwadvertentie. Er wordt uitgelegd wie ze is, wie haar ouders zijn, wanneer ze getrouwd is en dat ze twee kinderen heeft: Gina en Jay.

In de steek gelaten

Maar daarna verandert de sfeer en krijgt het bericht een harde wending. “In 1962 raakte ze zwanger van de broer van haar man en verhuisde ze naar California”, klinkt het bericht. Ze liet haar kinderen in de steek, die uiteindelijk op werden gevoed door Kathleens ouders. “Gina en Jay zullen haar niet missen en ze begrijpen dat de wereld beter af is zonder haar”, eindigt de rouwadvertentie.

Reacties

Dat is toch even slikken. De heftige rouwadvertentie krijgt dan ook duizenden reacties. De meningen zijn erg verdeeld. Een groot deel van de mensen kunnen wel lachen om de woorden van de nabestaanden. Terwijl anderen niet kunnen begrijpen dat de krant zo’n rouwadvertentie plaatsen.

Fouten

Een familielid van de overleden Kathleen, Dwight Dehmlow, baalt van de advertentie. Hij was niet betrokken bij deze tekst, maar de feiten kloppen volgens hem wel, al mist er volgens hem wel veel. “Het verdrietige is dat ze het niet kan weerleggen”, zegt hij. Zo simpel zit het namelijk niet in elkaar. “Ze heeft 60 jaar geleden een fout gemaakt, maar wie maakt er geen fouten? Heeft ze er later spijt van gehad? Ja. Dit gaat veel mensen pijn doen.”

Bron: Star Tribune. Beeld: iStock