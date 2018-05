Heidi Klum krijgt bakken kritiek op deze make-uploze foto (maar dit heeft niets met haar gezicht te maken)

Topmodel Heidi Klum (44) heeft een paar dagen geleden een make-uploze selfie op Instagram geplaatst. Een prachtige foto, maar toch krijgt het model talloze kritische reacties.



“De laatste zonnestralen van de dag vangen”, schrijft ze bij de selfie. Met verwarde haren en in een badjas die open hangt kijkt ze in de lens. Make-uploos, maar net zo prachtig als altijd.

Te bloot

Toch zijn haar fans niet blij met deze foto. Volgens haar volgers staat ze namelijk te bloot op de foto. Haar borsten zijn grotendeels te zien. Dat kan blijkbaar echt niet aangezien ze kinderen heeft, vinden haar fans. “Serieus, het is een beetje gênant, vooral met je leeftijd… en je hebt kinderen”, reageert iemand onder haar foto.

Rolmodel

Gelukkig is niet iedereen zo negatief. Genoeg vrouwen (én mannen) zijn dol op het plaatje. De foto laat zien dat Heidi op haar 44e nog steeds een prachtvrouw is. Ze komen op voor Heidi en reageren op alle negatieve reacties. “Als je kinderen hebt, betekent dat niet dat je je lichaam moet verbergen”, klinkt het op Instagram. “Ze was en blijft een prachtig rolmodel voor haar kinderen en alle vrouwen”, schrijft een ander. De meesten zouden waarschijnlijk een moord doen voor zo’n lijf.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Brunopress