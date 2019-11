Heidi Klum overtreft zichzelf weer met halloweenkostuum

Heidi Klum staat bekend om haar te gekke halloweenkostuums en haar legendarische halloweenfeesten. Dit jaar heeft ze zichzelf weer overtroffen.

Heidi ging als een kruising tussen een ontveld lichaam, een robot en een buitenaards wezen. Al sinds augustus was ze bezig met de voorbereidingen voor deze look. Haar echtgenoot Tom Kaulitz ging als bloederige astronaut.

12 uur

Net als voorgaande jaren duurde het weer ontzettend lang om Heidi in haar kostuum te krijgen. Dit jaar stond de teller op 12 uur. Maar uniek dit jaar was dat fans het hele proces konden zien. Ze stond namelijk in een etalage van een winkel in New York, waar haar team het kostuum in elkaar zette.

Spraakmakende looks

Dit is al het 20ste jaar dat Heidi een halloweenfeest gaf. Wij hebben de meest spraakmakende looks op een rij gezet:

2019

Dit bericht bekijken op Instagram Almost ready for #heidiklumhalloween2019 #heidiklumhalloween Een bericht gedeeld door Heidi Klum (@heidiklum) op 31 Okt 2019 om 4:24 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram #heidiklumhalloween2019 #heidiklumhalloween Een bericht gedeeld door Heidi Klum (@heidiklum) op 31 Okt 2019 om 2:05 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram I Love you Shrek ❤️ Een bericht gedeeld door Heidi Klum (@heidiklum) op 1 Nov 2018 om 7:21 (PDT)

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP