Model Heidi Klum vindt het geen probleem om op haar 44e topless te poseren

Leeftijd is maar een getal: dat bewijst het Duitse topmodel Heidi Klum wel met haar eeuwige schoonheid. Want dat ze 44 jaar oud is, weerhoudt haar nergens van.

Zo poseert ze voor een cover van een tijdschrift zónder bh. En daar heeft ze geen enkele moeite mee.

Zeker zijn

Natuurlijk is ze het een en ander gewend uit haar modellenleven. Maar zelfs nu ze richting de vijftig gaat, blijft ze graag haar lichaam tonen aan de wereld. En dat ze in topvorm is, dat is wel duidelijk.

Hoe ze in vorm blijft? Dat doet ze met hardlopen. “Maar ik ga nooit ver en ik ben ook niet snel. Het gaat erom dat ik wat beweeg”. Maar dat vindt ze niet eens het mooiste aan zichzelf. Ze vindt iets anders belangrijker: “Zelfverzekerdheid is sexy. Er is iets heel aantrekkelijks aan een persoon die gewoon goed in z’n vel zit en die blij is met zichzelf. Het is iets waar we allemaal naar zouden moeten streven.”

Heidi Klum Goes Topless for her First Maxim Cover at 44 https://t.co/eQTVuP4hap pic.twitter.com/keWRdPdbjj — Daniel Joseph Victor (@Daniboy_CFC) 30 maart 2018

Toch vindt de moeder van vier (Leni 13, Henry 12, Johan 11 en Lou 8) het hele ouder worden niet altijd makkelijk. “Natuurlijk maak ik me daar wel eens zorgen om. Ik word er ook constant op gewezen dat ik voor sommige klussen misschien wel te oud ben. Tja, natuurlijk zie ik er nu anders uit dan toen ik 24 was en nog geen moeder was. Ik omarm het ouder worden maar gewoon, ik probeer niet te veel naar het verleden te kijken”, aldus de wereldberoemde blondine.

Heidi mét kleren aan:

Bron: AD. Beeld: Instagram