Zó ziet topmodel Heidi Klum er zonder make-up uit

Heidi Klum is een van de bekendste topmodellen van de wereld, maar zelfs zij zit wel even in de make-upstoel voor ze op de catwalk of televisie verschijnt.

Tegenwoordig is Klum niet alleen model meer, maar ook jurylid van ‘America Got Talent’. Daarvoor zit ze midden in de opnames, maar voordat ze beginnen ondergaat ze een ware transformatie. Op Instagram deelde ze een videootje van het in werkelijkheid 30 minuten durende proces. Minutenlang wordt haar kapsel in model gebracht door een kapper terwijl ondertussen ook haar make-up wordt gedaan. Maar dan is het resultaat ook wel prachtig:

12 new acts competing to make it to the semifinals…. who is going to wow us tonight? Watch @agt at 8pm to find out! #AGT @lindahaymakeup @hairbylorenzomartin Een bericht gedeeld door Heidi Klum (@heidiklum) op 22 Aug 2017 om 3:03 PDT

What did you think of @AGT last night? Sadly so much went wrong. How will you vote America? 📸: @gettyentertainment @jonkop415 Een bericht gedeeld door Heidi Klum (@heidiklum) op 23 Aug 2017 om 7:25 PDT



Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Brunopress.