Heidi (44) verliet haar man en 9 kinderen voor Facebookliefde uit Gambia

De 44-jarige Heidi Hepworth was al 23 jaar getrouwd, toen ze via Facebook in contact kwam met de 12 jaar jongere Salieu uit Gambia. De twee raakten aan de praat en al snel bloeide er iets moois op.

Tot afgrijzen van haar familie en vrienden besloot Heidi haar man en kinderen te verlaten en naar Gambia te verhuizen. Haar intens verdrietige man Andy heeft nu in de Britse krant The Sun zijn verhaal gedaan.

Vertrokken naar Gambia

Volgens Andy raakte Heidi bevriend met de 12 jaar jongere Salieu, nadat hij haar op Facebook had aansprak. Heidi was op dat moment al 23 jaar getrouwd met Andy, met wie ze zes kinderen kreeg. Daarnaast heeft ze ook nog drie kinderen uit een eerdere relatie. Het weerhield Heidi er niet van om in oktober voor een maand naar Gambia af te reizen om Salieu te ontmoeten.

‘Ik had geen keuze’

‘Het was moeilijk om mijn kinderen achter te laten, maar ze konden niet mee dus ik had geen keuze’, zegt Heidi daarover in The Sun. ‘Los daarvan moet ik me niet verontschuldigen omdat ik mijn hart ben gevolgd. Ik ben al heel lang ongelukkig en ik denk dat ik iemand gevonden heb om de rest van mijn leven mee door te brengen.’

‘Ander persoon’

Volgens Andy heeft de online romance van zijn vrouw hun huwelijk kapotgemaakt. Hij zag zijn vrouw vanaf maart plotseling veranderen in een ander persoon. ‘Ineens droeg ze veel meer make-up en kleding die ze voorheen nooit droeg. Ze was zichzelf niet meer. Ze ging constant uit met vriendinnen en was altijd aan het bellen. Ik dacht niet aan vreemdgaan, maar vroeg me wel af wat er aan de hand was.’

Midlife-crisis

Andy denkt dat zijn vrouw in een midlifecrisis zit. ‘Ze is een verschrikkelijk persoon geworden. Het is alsof een alien haar lichaam heeft overgenomen, en haar heeft gebrainwasht. Voor haar is het één grote fantasie, en die volgt ze stap voor stap.’

Video-chatten

Volgens Heidi verblijven haar drie jongste kinderen momenteel bij haar oudste dochter. Die is in haar oude huis getrokken zodra zij weg was, zodat hun dagelijks leven zo min mogelijk verstoord zou worden. ‘Ik kom iedere dag online en we video-chatten dan met elkaar. Ze zien er gelukkig uit en ik ken mijn kinderen goed.’

‘We blijven samen’

Heidi is van plan om met Salieu te trouwen zodra haar scheiding met Andy rond is. ‘We blijven samen, hoe je het ook wendt of keert. Of Jallow komt naar Engeland of ik vind een manier om mijn kinderen mee te nemen naar Gambia.’

Verliefd geworden

Opmerkingen dat Salieu alleen maar uit is op een Brits paspoort wuift ze weg. ‘Hij is niet zo. Hij is niet op zoek naar een paspoort of iets in die richting. Hij is blij in Gambia. Hij is verliefd geworden op mij, niet op het idee van leven in het buitenland.’

Bron: The Sun. Beeld: Facebook