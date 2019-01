Held van de dag: Berry (57) redde twee kindjes uit een sloot

De 57-jarige Berry Brusselers uit Schijndel zal deze dag niet snel vergeten. De man was woensdagmiddag met zijn auto onderweg naar Veghel, toen hij plotseling een auto ondersteboven in de sloot zag liggen. Berry twijfelde geen moment en snelde naar de auto toe.

Tegenover het AD doet de geschrokken man zijn verhaal.

Gegil

“Ik was nog geen honderd meter van mijn huis vandaan. Er was verder nog niemand. Ik heb mijn auto stilgezet en ben gaan kijken. Toen hoorde ik in de auto een kindje gillen. Ik ben meteen in de sloot gesprongen.”

Autostoeltjes losmaken

Berry probeerde in de eerste instantie het voorportier aan de bestuurderskant open te trekken, maar dat ging niet. “De achterdeur kreeg ik wel open. De moeder zat op dat moment al achterin de auto. Zij probeerde de autostoeltjes van haar twee kinderen los te krijgen.”

Hulpdiensten

Berry begon de moeder meteen te helpen. “Uiteindelijk kregen we de kindjes uit de auto en konden we ze op de kant zetten. Daarna heb ik de moeder uit de sloot geholpen.” Tegen die tijd waren de hulpdiensten gearriveerd. De bestuurster had gelukkig zelf vanaf de achterbank 112 kunnen bellen.

Onderkoeld

Dankzij het snelle handelen van Berry is het gezin er goed vanaf gekomen. Er lag namelijk een dikke laag ijs op het water door het winterse weer van de afgelopen dagen. “Die kinderen waren anders snel onderkoeld geraakt, ze waren allebei nog echt heel jong. Ik weet ook niet hoe lang ze al in het water lagen voordat ik ze vond.”

Emotioneel

Berry is in ieder geval flink geschrokken van het ongeluk. “Ik moet hier echt even van bijkomen. Toen ik uit het water kwam werd ik ook heel emotioneel. Wat moeten die kindjes geschrokken zijn. Maar ik zou het zo weer doen. Op het moment dat je die kinderen hoort gillen in die auto, denk je niet meer na. Dan doe je het gewoon.”

Goed nieuws

De moeder en haar kinderen zijn nagekeken in de ambulance, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Bron: AD. Beeld: Facebook, iStock