Wát een helden: Otto (5) en Roemer (7) redden vastgevroren ijsvogel

Toen Otto (5) en Roemer (7) vrijdagmiddag langs het ijs in Diepenheim liepen, waren ze getuige van een zielig tafereel. In het water op de Regge zat namelijk een piepklein blauw ijsvogeltje vastgevroren. De jongetjes twijfelden geen moment en besloten het diertje te redden.

‘De jongens hebben de pootjes heel voorzichtig met stokjes los gehakt en de vogel mee naar huis genomen’, vertelt de vader van Otto, Jorm Nellensteijn, aan het AD.

Vogelbescherming

Thuis was het beestje eerst nog een beetje schuw. ‘Maar hij is gelukkig niet gewond en hij knapte snel op. De jongens hebben een bakje water neergezet en daar dronk hij van.’ Omdat de jongens niet zeker wisten wat ze met hun vondst moesten doen, besloten ze te bellen met de Dierenambulance. Deze verwees hun door naar de Vogelbescherming.

Visjes

Jorm: ‘De Vogelbescherming adviseerde om het beestje te laten acclimatiseren en uiteindelijk weer vrij te laten.’ Dat advies volgen ze op, maar de jongens willen eerst afwachten tot de dooi inzet. ‘In tegenstelling tot wat de naam ijsvogel doet vermoeden, kunnen ijsvogels zich helemaal niet zo goed redden in deze strenge vorstperiode. Ze hebben moeite om eten te vinden. Otto en Roemer hebben daarom wat visjes gehaald bij de dierenwinkel en daarmee hun ijsvogel gevoederd’, vertelt vader Jorm.

‘De mooiste vakantie’

De vogel logeert nu even tijdelijk bij iemand uit de buurt die van vogels houdt en nog wel een kooi over had. Volgens vader Jorm zijn de jongens dolblij met hun vondst. ‘Otto zei al: dit is de mooiste vakantie van mijn leven. U moet weten, Otto en Roemer zijn altijd in de natuur te vinden. Het zijn net kleine Freek Vonkjes.’

