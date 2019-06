Heldendaad: jongen (10) redt Nederlandse wandelaar (64) uit rotsspleet

Hij mag dan wel pas 10 jaar zijn, maar de Spaanse Rubén Lopez Rimada heeft nu al een ware heldendaad verricht. Het jongetje was zondagochtend met zijn ouders een wandeling aan het maken, toen hij plotseling geroep hoorde. Een 64-jarige Nederlandse man bleek in een diepe rotsspleet te zijn gevallen en was ten einde raad.

Rubén probeerde te achterhalen waar het geroep vandaan kwam, maar dat was lastig. De man was bij de val zijn gehoorapparaat verloren en antwoordde daarom niet op het geroep van zijn redder.

Lichtsignalen

De familie van Rubén schakelde uiteindelijk de hulpdiensten in, die een helikopter naar het gezin stuurde. Vanuit dat toestel werden uiteindelijk lichtsignalen vanuit een rotsspleet gezien op 800 meter van de plek waar het gezin het geroep voor het eerst hoorde. In een rotsspleet lag de 64-jarige Nederlander met een gekneusde rug en zonder gehoorapparaat.

Hulp en pijnstillers

Een hulpverlener en arts daalden via een lier aan de helikopter af in de spleet, waarna ze de man hulp en pijnstillers gaven. De man werd uiteindelijk op een brancard de helikopter in getakeld, waarna hij naar het regionale ziekenhuis van Arriondas werd gebracht. Als hij voldoende hersteld is, keert hij weer terug naar Nederland.

Valpartij

De Nederlandse toerist verklaarde later die ochtend dat hij aan een wandelroute was begonnen, maar dat de gegevens in zijn gps-apparaat niet klopten. Op een gegeven moment moest hij langs de smalle spleet afdalen, waarna hij na twee meter niet meer voor- of achteruit kon. De man droeg een grote rugzak, raakte zijn evenwicht kwijt en viel.

Bron: AD. Beeld: iStock