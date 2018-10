Heldendaad: man redt peuter uit zinkende auto

Het waren angstige momenten voor een moeder uit Naaldwijk vanmiddag. Ze parkeerde haar auto, maar vergat deze op de handrem te zetten. De auto – met haar driejarige dochter er nog in – rolde achteruit de sloot in.

Gelukkig was daar voorbijganger Ron van Bodegom Smith, die zonder nadenken zijn auto aan de kant zette en in het water sprong om de peuter te redden.

Onderbroek

Ron reed nietsvermoedend door de Thorbeckestraat toen hij een vrouw in blinde paniek langs de kant van het water zag staan. “Ik ben omgekeerd om te kijken wat er aan de hand was”, vertelt hij het AD. “Toen bleek dat een meisje van drie op de passagiersstoel zat. Haar beentjes waren al nat. De ramen zaten dicht en ze kon ze niet zelf open doen. Ik ben snel naar de andere kant van het water gerend en heb me uitgekleed. In mijn onderbroek ben ik het water ingegaan.”

Bescheiden

De held reageert bescheiden 0p zijn reddingsactie en is helemaal overdonderd door alle aandacht die hij krijgt. Met zijn ervaring bij de mariniers en politie is het voor hem namelijk ‘niet meer dan normaal’ om zo te handelen. “Het enige wat ik wat ik dacht was: dat meisje moet eruit. Ik probeerde een deur van de auto open te doen, maar toen liep het water zo snel de auto in, dat ik hem snel weer dicht deed. Uiteindelijk heb ik met mijn vuist het raampje gebroken.”

Hereniging

Ron hield een paar sneetjes in zijn hand en benen over aan de reddingsactie. Nadat hij het meisje gered had, is ze meteen herenigd met haar moeder. Ron heeft de moeder niet meer gesproken, maar dat begrijpt hij volkomen. “Zij focust zich natuurlijk helemaal op haar dochtertje. Ik hoop dat ze in alle rust samen kunnen herstellen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD & Regio 15. Beeld: iStock