Kippenvel: politie deelt indrukwekkend verhaal over baby met zuurstofgebrek

Agenten van de verkeerspolitie in Rotterdam mogen trots op zichzelf zijn. In een indrukwekkende post op Facebook is te lezen hoe agenten vandaag op het nippertje het leven van een baby hebben gered.

‘Kippenvel van mijn tenen tot mijn kruin’, zo begint het verhaal op Facebook dat inmiddels al honderden likes heeft.

Zuurstofgebrek

Vanaf Schiphol was namelijk een ambulance onderweg met daarin een baby die met spoed naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam moest, wegens zuurstofgebrek. Binnen zes uur moest de baby worden gekoeld, en als dat niet binnen zes uur gebeurde, was de kans op onherstelbaar hersenletsel zeer groot.

Iedere minuut telt

Politie Team Verkeer Rotterdam kreeg de melding als spoedtransport binnen. ‘Dat houdt in dat op alle kruisingen in Rotterdam collega’s staan die het verkeer van de kruisende wegen tegenhouden en verkeer op de doorgaande weg ‘doortrekken’.’ De politie zorgde er zo voor dat de ambulance op een zo veilige, maar ook zo snel mogelijke manier werd begeleid naar het ziekenhuis. ‘Met in dit geval een baby, die voor zijn of haar leven afhankelijk is van iedere minuut.’

Zonder oponthoud

De agenten wisten de ambulance met succes te begeleid: de baby kon zonder oponthoud naar het ziekenhuis worden gebracht. Toen het team aankwam, hoorden ze het meteen: ‘We hebben nog tien minuten om met het koelen te beginnen. Zonder jullie waren we te laat geweest.’

