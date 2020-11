Bizarre beelden van heldendaad: man redt puppy uit bek van alligator

Terwijl Maartje net haar twijfels heeft uitgesproken naar Jochem, drukt collega Liesbeth haar juist op het hart dat ze zo blij moet zijn met haar mooie gezin. Ondertussen kan Maartje de memorabele avond met Vera maar niet vergeten.

Het is al een week geleden dat Jochem en ik ‘het’ gesprek hadden, en ik heb nog aan niemand verteld dat mijn relatie is geïmplodeerd. Opvallend wel, want meestal deel ik alles wel met Suus. Of Liesbeth. Nu lijk ik vooral in de overlevingsmodus te zitten. Het huis is opgeruimder dan ooit, mijn mailbox is leeg en zelfs de onderbroeken liggen n