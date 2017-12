Wát een heldin: moeder redt zichzelf en drie kinderen uit zinkende auto

Een vrouw uit het Overijsselse Giethoorn heeft vrijdag zichzelf en haar drie kinderen uit een zinkende auto gered. De vrouw raakte door gladheid met haar auto in de slip, en belandde in de vaart.

Op Facebook beschrijft de vrouw de ervaring als ‘’doodeng en machtig koud’’.

Auto laten vollopen

“Binnen enkele seconden moet je beslissen. Hoe maak ik de kinderen los en hoe kom ik buiten?” De vrouw besloot om eerst de gordels van iedereen los te maken, en probeerde daarna de autodeur open te maken. Toen dat niet lukte, deed ze nogmaals een poging nadat de auto bijna was volgelopen met water.

Goed nieuws

“Ik eruit, de kinderen een voor een eruit. En dan nog 2 meter zwemmen naar de kant, in ijskoud water en volgezogen kleding”, vervolgt ze haar verhaal. De vrouw is samen met haar kinderen naar het ziekenhuis gebracht ter controle. Op haar Facebook eindigt ze gelukkig positief: “En nu het goede nieuws: We zijn alle vier ongedeerd. En een gelukkig nieuw jaar.”

Bron en beeld: Facebook/NOS