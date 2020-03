Hele cast is bekend: déze BN'ers doen ook mee aan The Passion

Ieder jaar zien we hoe verschillende bekende Nederlanders een rol vertolken in The Passion, het Paas-spektakelstuk van de EO. Eerder werd bekendgemaakt wie er in de huid van Jezus, Maria en de decipelen kruipen, maar nu is de hele cast bekend.

Eerder maakten EO en KRO-NCRV bekend dat Tim Akkerman en Trijntje Oosterhuis de rollen van Jezus en Maria vervullen. Soy Kroon en Jan Kooijman zijn te zien als de discipelen Judas en Petrus.

Alle rollen

Maar ook cabaretier Klaas van der Eerden, presentatrice Lucille Werner en presentatrice Tooske Ragas spelen dit jaar de rol van discipel in de jubilieumeditie van The Passion. Acteur Cas Jansen vertolkt de rol van politieagent, Sven Kockelmann en Tijs van den Brink die van de interviewers, First Dates-barman Victor Abeln speelt als Petrus-herkenner mee en nog 12 anderen spelen bijrollen. De verteller van The Passion 2020 is Johnny de Mol, en Roué Verveer speelt Pilatus.

Klaas van der Eerden

Klaas van der Eerden gaat een van de discipelen spelen, maar vertelt in gesprek met NU.nl dat hij aanvankelijk wel twijfelde over zijn deelname. “Ik ben geen kerkganger en niet echt gelovig. Ik vind het geloof heel mooi, maar weet het zelf niet zo zeker. Ik ben meer zoekende. Dus ik vroeg me af of het niet hypocriet zou zijn als ik mee zou doen.” Nadat de cast hem uitlegde dat The Passion niet alleen het Bijbelverhaal vertelt, maar ook draait om vriendschap en het thema Vrijheid, was Van der Eerden overtuigd.

Bevrijding

Ondertussen duurt het nog maar iets meer dan een maand voordat we het paasevenement kunnen zien. Het thema van dit jaar is 75 jaar bevrijding, waarbij vrijheid en liefde de rode draad vormen in het lijdensverhaal van Jezus. De vooropnames beginnen woensdag en uiteindelijk vindt het spektakel plaats op donderdag 9 april in Roermond.

Trijntje Oosterhuis vertolkt de rol van Maria. Een prachtige rol die ze vervult naast al haar andere bezigheden:

Bron: ANP, NU.nl. Beeld: Brunopress