Wauw: Heleen van Royen is geen brunette meer

We hadden het ook even gemist, maar Heleen van Royen is sinds een paar maanden geen brunette meer. Gisteren ging ze nóg blonder en liet ze er ook een flink stuk afknippen.

Heleen van Royen ziet er ontzettend zonnig uit met haar nieuwe goudblonde lokken. Zelf lijkt ze ook in haar nopjes met haar nieuwe coupe. “These guys make hairdreams come true! Thanxxx”, schrijft ze.

Eind april deelde Heleen ook al een reeks foto’s van haar blonde(re) haar. “Lieve schat, superkapper én It Takes Two zanger @mikavanleeuwen van @hethaartheater is de afgelopen weken bezig geweest me een stuk blonder te maken. Ik ben superblij met het resultaat! Heb natuurlijk teveel foto’s gemaakt”, schreef ze destijds.

Stap voor stap wordt ze dus steeds een stukje blonder. Op naar platina?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: Instagram, ANP.