Heleen van Royen deelt duidelijke foto's na haar operaties deze zomer

De Nederlandse schrijfster en columniste Heleen van Royen zal geen leesbril nodig hebben tijdens het schrijven van haar prachtromans. Ze liet namelijk haar ooglenzen vervangen door trifocale implantlenzen.

“Ik zie alle afstanden scherp, zal nooit een (lees)bril nodig hebben en kan ook geen staar krijgen. Hoe fijn is dat?”, aldus Van Royen op Instagram.

Foto

Ze deelde een foto op Instagram waar het beloop van haar operaties deze zomer te zien is. Eén foto na de operatie aan haar linkeroog, één na de operatie aan haar rechteroog, en een foto waar de schrijfster stralend te zien is ná de ingrepen.

Trifocale implantlenzen

Bij deze ingreep verwijdert de oogarts de natuurlijke lens uit het oog, waarna deze wordt vervangen door een kunstlens. De multifocale implantlens heeft een optiek met meerdere sterktes waardoor je zowel in de verte als nabij scherp kan zien.

“Het was niet goedkoop”, vertelt Heleen er wel bij. “Maar de rest van mijn leven doorbrengen zonder bril of lenzen is een heerlijk vooruitzicht.” Ook wil Heleen nog iemand in het bijzonder bedanken: “Dat dokter Ruthie tijdens de ingrepen zachtjes een liedje voor me zong, zal ik nooit vergeten. Precies wat ik nodig had. 🙏🏻 ❤️”

Eén ding valt op: Heleen blijft ondanks de omstandigheden iedere keer lachen op de foto’s.

Beeld: Instagram & ANP