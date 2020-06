Apetrots: Heleen van Royen deelt plaatje van hoogzwangere dochter

Schrijfster Heleen van Royen (55) wordt oma. Haar dochter Olivia is in verwachting. De trotse Heleen deelt een kiekje van haar hoogzwangere dochter op Instagram.

En wat lijkt haar dochter veel op haar!

In afwachting

“Wachtend. Verwachtend. Klaar om zijn moeder te zijn. Mijn baby krijgt bijna haar baby”, schrijft Heleen bij de foto. Op het plaatje is Olivia te zien in de babykamer, gehuld in een nauwsluitende groene jurk waarin haar zwangere buik prachtig te zien is.