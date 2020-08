Apetrotse Heleen van Royen deelt foto van jarige zoon én kleinzoon

Femke (40) is freelance journalist. Ze woont met Oscar en zoon Nathan (7) in Amsterdam. Iedere week schrijft ze in Libelle wat haar bezighoudt. Deze week: haar zomervakantie.

Bij het woord zomervakantie krijg ik buikpijn sinds Nathan twee jaar geleden in een vakantiehuisje een meisje van een vide naar beneden duwde. Hij was vijf, het was een duw uit frustratie, geen gerichte aanval, en godzijdank kwam het meisje met de schrik vrij. Maar nog steeds droom ik er weleens van… En dan loopt het veel en veel slechter af.

Elk jaar zoeken Oscar en ik naar een passende vakanti