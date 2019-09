‘Helemaal het einde’-Dean heeft een diagnose gekregen na zijn ongeluk

De zoon van de familie Van Kooij, bekend van het RTL-programma Helemaal het einde, werd begin september geschept door een auto met hoge snelheid. De familie deelt nu de diagnose die de artsen hebben gegeven.

Moeder Linda schrijft dat de situatie nog steeds onzeker is. “15 dagen zit ik nu al langs het bed, vele uren schommelden mijn gedachten tussen hoop en vrees. Daar waar het de eerste uren na het ongeluk zo positief leek, zo onzeker werd het de afgelopen dagen”, begint ze het verhaal op Instagram.

Diagnose

“Langzaam kwamen de artsen tot de conclusie dat Dean zijn gekmakende duizeligheid en hoofdpijn veroorzaakt werdt door het lekken van hersenvocht in het lumbaal systeem. De zenuwen die uit zijn ruggenmerg zijn getrokken bij het ongeluk hebben kleine gaatjes achtergelaten. Dit is niet te opereren en het lichaam moet dit zelf gaan oplossen. Dean ligt al een week plat met zijn voeten hoger dan zijn hoofd”, legt ze uit.

Kracht en nuchterheid

De moeder schrijft het er erg moeilijk mee te hebben. Maar gelukkig blijft Dean zelf wel positief: “Dean is helder, goed aanspreekbaar en klaagt hij nooit. Hij heeft zijn grapjes met de verplegers en is super lief en dankbaar naar iedereen die aan zijn bed staat. Mijn hart loopt over van liefde en bewondering. Dean draagt zijn last met zoveel kracht en nuchterheid.”

Mega stap

Toch is er vooruitgang: “Vandaag was de grote dag, zijn bed is naar plat en vervolgens na recht op. Super spannend, maar de duizeligheid blijft uit! Dit is een mega stap vooruit. Ik ben zo super trots op mijn kleine, inmiddels grote man”, sluit Linda af.

Helemaal het einde

The traveling yoga family, zoals de familie Van Kooij ook wel heet, was in het 1e seizoen van het programma Helemaal het einde te zien. Zij richtten toen een yogaschool op in Chili. Toch wonen ze tegenwoordig weer in Nederland.

Bron: Instagram. Beeld: RTL