Zó ziet Helen Helmink uit Goede Tijden, Slechte Tijden er nu uit

Bruni Heinke was vanaf het eerste seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden te zien in de soap. Ze speelde tot 1998 de rol van Helen Helmink.

De actrice is dus al bijna 20 jaar niet meer te zien in de soap. Eerder dit jaar vertelde ze dat ze graag nog eens terug zou keren naar Meerdijk (net zoals Inge Ipenburg in de video), maar dat ze daar nooit voor gevraagd is. Inmiddels is Bruni Heinke 77 jaar oud en niet meer te zien op televisie. Zo ziet ze er nu uit:



Beeld: ANP.