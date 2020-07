Hélène viert nu vakantie in Frankrijk: “Er is maar 1 restaurant open in de omgeving”

Hoewel sommigen er niet aan moeten denken om nu naar het buitenland te gaan, zijn er ook genoeg mensen die de gok wél wagen. Hélène (51) ging op last minute autovakantie naar Frankrijk. Zij en haar partner verblijven daar momenteel in Vaulnaveys-le-Bas in Grenoble op een vakantiepark.

Waar veel mensen nog een beetje voorzichtig zijn met het boeken van een vakantie, besloot Hélène er tóch voor te gaan. Maar hoe is het om in coronatijd op vakantie te gaan? Wat merk je nou écht van de maatregelen? En is het de gok waard? Wij vroegen het haar.

Rustig

Hélène: “Toen wij over de route du soleil reden viel ons al snel op hoe rustig het was op de weg. Normaal gesproken heb je daar te maken met files en veel drukte, maar dat was nu niet het geval. Maar weinig mensen hebben dus toch besloten om op vakantie te gaan naar Frankrijk.”

Twijfel

“Voor onszelf was het ook nog lang onduidelijk of we op vakantie zouden gaan. Ik heb best getwijfeld of het verstandig was en wilde het liefst niet al te ver. Uiteindelijk besloten we toch om met de auto naar Frankrijk te gaan. Als er vanwege corona toch iets mis zou gaan, zouden we makkelijk weer thuis kunnen komen.”

Weinig Nederlanders

“Een week geleden kwamen we hier aan en we hebben het hier heerlijk. We hadden ons van tevoren al goed ingelezen in hoe de situatie zou zijn, dus we waren voorbereid. Toch zijn er dingen die opvallen. Ten eerste is dat hoe weinig Nederlanders we hier tegenkomen. Dat is wel heel ongebruikelijk op een Frans vakantiepark.”

Liggen op de tegels

“Daarbij zijn er op het vakantiepark verschillende dingen dicht. Zo kunnen we deze periode geen gebruik maken van het bubbelbad. Maar ook de ligstoelen bij het zwembad staan opgestapeld aan de kant. Daarom liggen we, als we even willen zonnen en een duik willen nemen, met ons handdoekje op de tegels. Het was fijn geweest om dat van tevoren geweten, maar we snappen wel dat het niet corona proof is om op ligbedden te liggen terwijl er vlak daarvoor iemand anders op lag. Wel hoorde ik dat er een aantal vakantieparken zijn die de ligbedden meerdere keren per dag desinfecteren!”