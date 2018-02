Vrouw (28) verliest helft van gewicht na bijzondere vraag schoonzus

Op haar zwaarst woog ze 134 kilo en besefte dat het zo niet langer kon. De Vlaamse Leen Peeters (28) onderging een gastric bypass en slaagde erin om de helft van haar gewicht kwijt te raken.

Meter

“De vraag van mijn schoonzus om peettante te worden van haar kindje deed de balans overslaan”, vertelt Leen. “Als er iets met mijn broer of schoonzus gebeurt, moet ik er voor haar kunnen zijn, dacht ik. Ik wil zo lang mogelijk in haar leven blijven.” Voorheen kon Leen zelfs niet spelen met haar nichtje, vanwege haar gewicht.

134 kilo

Leen was als kind al te zwaar, maar is er gelukkig nooit op school mee gepest, vertelt ze. Als fanatiek karate-beoefenaar was ze nergens bang voor en had ze altijd haar woordje klaar had. Haar gewicht ging nog meer omhoog toen ze ging studeren: van 100 naar 134 kilo. “Ik moest plotseling alles zelf doen en at daardoor niet gezond. Zeker niet na het stappen. Ik kreeg dan ook veel commentaar van anderen. Elke keer kromp ik in elkaar als ik weer werd uitgescholden”, vertelt ze bij Het laatste nieuws.

Me and my bitchezz Een bericht gedeeld door LEEN PEETERS ♥ (@leenpeet) op 4 Jan 2015 om 11:28 (PST)

Gastric bypass

Ontelbare diëten probeerde Leen ook ging ze regelmatig gaan sporten, maar niets hielp. Ze zag geen andere oplossing dan voor een gastric bypass te gaan, een gevaarlijke operatie waarbij de maag wordt verkleind en het spijsverteringskanaal wordt omgelegd. Maar Leen was vastbesloten. “Bij diëten had ik altijd wel eens een zwak moment en dan ontspoorde ik. Dan kon ik mijn koelkast helemaal leegeten. Dat wilde ik gewoon niet meer.”

Een hel

Na de operatie was de eerste nacht een hel, zegt ze. “Ik had verschrikkelijke pijnen in mijn schouder en dacht zelfs dat ik een hartaanval zou krijgen.” Ze hield niets binnen. De tweede dag mocht ze wat water drinken, maar ook dat spuugde ze meteen uit. “Na nog een pijnlijke nacht, kreeg ik op de derde dag een potje yoghurt en een kopje soep. Als ik dat op zou krijgen, mocht ik naar huis.”

Beetje bij beetje

Bij HLN.be vertelt ze uitgebreid over het moeilijke proces en hoe moeizaam het verliep: “Ik moest goed nadenken over wat ik at. Dat er bijvoorbeeld veel proteïnen inzaten. Want ik wilde mijn vet afbreken, niet mijn spieren.”

Maar snel zag Leen resultaat, binnen twee maanden was ze al maar liefs 30 kilo kwijt. Toen ze ook nog 5 à 6 keer in de week in de sportschool te vinden was, voor met name krachttraining, ging het helemaal hard . Ze viel steeds meer af en uiteindelijk weegt ze nog maar 68 kilo, bijna de helft van wat ze aan het begin woog.

Maar er zitten helaas niet alleen voordelen aan het verliezen van al die kilo’s. “Ik ben sneller ziek. Een nadeel van minder goed voedsel opnemen is dat je ook minder goed vitamines opneemt.” Maar dit weegt absoluut niet op tegen alle voordelen van haar nieuwe leven. “Nu voel ik me gelukkig fitter dan vroeger. En ik weet nu dat mijn lichaam alles aankan. Dat is waarschijnlijk nog het leukste. Ik weet nu dat ik makkelijk 40 minuten kan stappen naar het station zonder te zweten”, vertelt Leen. Ook is ze erg blij met alle positieve reacties. “Het lijkt misschien wat oppervlakkig, maar het is ook fijn om nu in alle kleren te passen. En alles stáát me nu ook.”

Reizen

Haar doel is om binnenkort de 10 Miles in Antwerpen te gaan lopen. Ook zou ze graag op reis willen. “Gewoon met een rugzak rondtrekken in IJsland en Australië. Dat is iets wat ik vroeger door mijn gewicht niet kon. Alleen de vliegreis was al een probleem. In dat smalle stoeltje in het vliegtuig.”

♥🎉 Een bericht gedeeld door LEEN PEETERS ♥ (@leenpeet) op 4 Jan 2018 om 1:37 (PST)

Ze wil graag lotgenoten een hart onder de riem steken en helpen. Leens advies voor anderen doet ze uitgebreid uit de doeken bij Het laatste nieuws. Het belangrijkste van alles: ze kan er nu echt voor haar nichtje zijn, als peettante.

Libelle Lijnt Lekker pakket €17,90 €10,- Nu extra voordelig!

Nog een paar kilo kwijt voor de zomer? Dat kan met 150 slanke, simpele en superlekkere recepten van de Foodsisters:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN.be. Beeld: Instagram