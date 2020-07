Gesprek in eerste aflevering ‘Hello goodbye’ ontroert kijkers tot op het bot

De start van het nieuwe seizoen van Hello goodbye met Joris Linssen is dinsdag bekeken door ruim een miljoen mensen. Kijkers laten op Twitter weten geëmotioneerd te zijn door een aangrijpend verhaal.

Joris ging voor het programma – nog vóór de uitbraak van de pandemie – op Schiphol op zoek naar bijzondere verhalen, en die vond hij.

Zo sprak Joris onder meer met een 14-jarig meisje dat zenuwachtig op een 21-jarige Nieuw-Zeelandse vriend wacht, spreekt hij met een vrouw die verdrietig is dat ze door haar heimwee niet mee op reis kon en met een Colombiaanse vrouw die vol spanning wacht op haar zus. Maar vooral de man die naar Jakarta afreist, maakt indruk.

Joris vraagt of hij de reis alleen gaat maken. De man reageert dat hij samen met een vriend gaat. “En uw vrouw?”, vraagt Joris. “Die is helaas overleden”, antwoordt hij, “dat is ook de reden dat we samen op vakantie gaan. Zijn vrouw is 14 dagen na mijn vrouw overleden. Ze waren oude schoolvriendinnen.” Een jaar geleden moest hij afscheid van haar nemen.

Vechtend tegen de tranen vertelt hij over haar ziektebed: “Na 3,5 jaar chemokuren zag de situatie er acceptabel uit, maar na verloop van tijd ging het niet goed meer. Op dat moment verandert de wereld.” Hij praat over de steun die hij aan zijn kinderen heeft, over het gemis, het gevoel dat ze nog altijd bij hem is. “Er zijn momenten dat ik haar stem hoor.”

De Hello goodbye-kijkers spreken vol lof op Twitter over de aflevering. “By far het beste TV-programma van de laatste jaren”, klinkt het zelfs.

Soms ben je er gewoon ff stil van.#HelloGoodbye — Josh Baas (@b5c5f97d1f9f4f6) July 21, 2020

Zit gewoon mee te janken🥺 #HelloGoodbye — Şeref Akyol (@SerefAkyol) July 21, 2020

#HelloGoodbye wat een mooi programma weer! Indrukwekkend ook de weduwe die op reis gaat met een vriend. Mooi om te zien dat hij een goede band met zijn zoons heeft, mooie verhalen.. — anna (@anna32603570) July 21, 2020

By far het beste TV programma van de laatste jaren #HelloGoodbye ❤️ — danny hofman (@danny_hofman) July 21, 2020

Wat een mooie, eerlijke en heerlijke verhalen weer in #HelloGoodbye — Elmarye Theune (@elmaryee) July 21, 2020

Eerder sprak cabaretière Carolien Borgers voor Libelle Joris Linssen over zíjn liefde:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: KRO-NCRV