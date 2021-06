John Williams kan zich al jaren naast presentator ook relatietherapeut noemen. In Help mijn man is klusser redt hij naast huizen ook heel veel huwelijken. In de laatste aflevering moest hij daar wel heel erg zijn best voor doen.

Zeventien jaar geleden leerden Brigit en Erik elkaar kennen. Een aantal jaar daarna kochten de twee samen een klushuis in Hengelo, waar ze inmiddels negen jaar wonen. Maar na negen jaar is het huis nog steeds niet klaar. Beneden kan er gewoond worden, maar boven is er nog genoeg te doen. Omdat er maar geen stappen worden gemaakt, schakelde de dochter van Brigit de hulp van John en zijn mannen in.

Het is altijd maar weer afwachten hoe de man des huizes reageert op de komst van John Williams. Erik lijkt het in eerste instantie goed op te nemen en werkt zelfs mee. Maar niet veel later wordt het hem toch te veel. Hij ziet de plannen van het klusteam niet zitten. Nadat John hem toch weer overhaalt, duurt het niet lang voordat de bom barst.

“Ik stop ermee. Het is me te zwaar. Ik zit erover te denken om de keet in de verkoop te doen en een echtscheiding aan te vragen. Ik ben nooit akkoord gegaan met dit programma. Ik heb me nog nooit zo nutteloos gevoeld”, geeft Erik aan. Hoog tijd voor een gesprek met John. In dat gesprek lukt het Birgit gelukkig om tot hem door te dringen en hem zelfs spijt te laten betuigen. Hij sluit zich aan bij de klussers en het resultaat is een slaapkamer waar Brigit niet van had durven dromen.

Maar de kijkers van Help mijn man is klusser weten zo net nog niet of het stel hier samen uit gaat komen…

Hopelijk vraagt Erik die echtscheiding aan, dat is voor beide partijen beter. Geen idee in hoeverre hij er zelf iets aan kan doen, maar het lijkt me heel lastig om met hem in een huis te moeten leven. #helpmijnmanisklusser #hmmik — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) June 7, 2021

Erik zijn suiker is iets te laag denk ik Scheiding, keet (huis) in de verkoop. Hij heeft de knollen op mensen. Heftig. #helpmijnmanisklusser — Wendy Timmer-Jalving (@WJalving) June 7, 2021

Ik vraag me af hoeveel persoonlijkheden deze man heeft. Je relatie willen beëindigen omdat je vrouw voor jou gratis hulp geeft gevraagd terwijl hij zelf niks kan (leuk stucwerk) en alleen maar klagen. #helpmijnmanisklusser pic.twitter.com/WDyNBPIWkJ — Irma die van Oscar 💖 (@IrmavanWeelde) June 7, 2021

Het ene moment heeft hij er ontiegelijk veel zin in, het andere wil hij scheiden. Wat een kleuter. #helpmijnmanisklusser — Brigges7 (@Brigges7) June 7, 2021

Bron en beeld: RTL