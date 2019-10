Veel lof voor André van Duin voor emotionele scène in 'Hendrik Groen'

De 3e aflevering van het 2e seizoen van Het geheime dagboek van Hendrik Groen is opnieuw een van de best bekeken programma’s van de maandagavond. Ruim 1,5 miljoen mensen zagen hoe Evert en Hendrik afscheid moesten nemen van hond Mo.

Hendrik Groen schrijft in zijn dagboek van maart over de geitenfluisteraar waar de omanido’s naartoe gaan, de verkiezing voor de bewonerscommissie en daarnaast over de verdrietige gebeurtenis rondom Mo, de hond van Evert. Evert, Hendrik en Bram moeten helaas afscheid nemen van hond Mo en begraven hem in het park. Een aangrijpende scene waar André van Duin veel lof voor kreeg van de kijkers:

Wat een ras artiest, onze André van Duin … Die man kan geloof ik alles! #HendrikGroen — Mike Turczynowicz ☕️📻☯ (@MikeMietek) October 28, 2019

Evert die afscheid moet nemen van zijn ‘Moo’tje’. Jongens. Mn hart. 💔#hendrikgroen — Esmé (@smeesmoel) October 28, 2019

Geweldige acteurs en actrices #hendrikgroen en die lieve meneer Groen, wou dat ik vroeger zo’n opa had gehad. — īngrīd 🏌️♀️stam (@ingridmeta) October 28, 2019

André van Duin in #hendrikgroen is meesterlijk. Punt. — Anita (@Anita_L_) October 28, 2019

Geef André van Duin alle prijzen die er maar te winnen zijn! #hendrikgroen — Lianne van Veen (@Liedje87) October 28, 2019

#hendrikgroen Andre van Duijn meesterlijk — Ewoud Kraaij (@EwoudKraaij) October 28, 2019

Bron en beeld: Omroep Max