Kijkers geëmotioneerd door herkenning in 'Het geheime dagboek van Hendrik Groen'

Maandagavond is steevast genieten voor fans van Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Want dan wordt er een nieuwe aflevering van de Omroep Max-serie uitgezonden. Het acteerwerk en de onderwerpen zorgen geregeld voor een stortvloed aan emoties bij de kijker thuis. Maandag was dat wederom het geval, blijkt op Twitter.

De serie is een waanzinnig succes. Het 1e seizoen werd goed bekeken en ook het 2e seizoen stelt niet teleur. Maandagavond keken er maar liefst 1,6 miljoen (!) mensen naar de nieuwe aflevering.

Op wijnreis

In de aflevering Zolang er leven is: juni, gaan de Omanido’s – zoals de leden van de club van het verzorgingshuis zich noemen – op wijnreis naar Frankrijk. De andere bejaarden uit het Amsterdamse rusthuis zijn hartstikke jaloers op de clubleden, aangezien zij thuis moeten blijven.

Zorgen

Er wordt met volle teugen genoten in Zuid-Frankrijk, maar Hendrik Groen zelf kan maar moeilijk genieten van de reis. Hij maakt zich namelijk erg zorgen over zijn goede vriend Evert. De man kreeg in een eerdere aflevering te horen dat hij uitgezaaide kanker heeft.

Herkenbaar

En dat resulteert in prachtige televisie. Voor veel kijkers komen er herkenbare thema’s aan bod, blijkt al snel op Twitter. De dialogen over gemis, afscheid en ziekte zorgen dan ook voor veel emoties bij de kijkers van Het geheime dagboek van Hendrik Groen.

Wat een prachtige aflevering van #hendrikgroen over vriendschap, geloven, afscheid nemen en gemis. Stil van… — Josephien Sierag 📚✌️♻️ (@josephiensierag) November 18, 2019

Van een lach, naar een traan, wat prachtig weergegeven, zo mooi en zo dicht bij de werkelijkheid en zó herkenbaar #HendrikGroen — Jaantje (@jaantjeXx) November 18, 2019

“Het leven is een reis met reisgenoten die een stuk met je mee gaan! Hoe lang? Dat weet je niet.” #loslaten #HendrikGroen #dagboekvanHendrikGroen pic.twitter.com/KilNEnzzi0 — SannyZoet🌹 (@ZoetSanny) November 18, 2019

Bron: Twitter, NPO. Beeld: ANP