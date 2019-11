Kijkers 'Hendrik Groen' liggen dubbel om deze onverwachte grap

De Omroep Max-serie Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen is een waanzinnig groot succes. Maandagavond keken opnieuw 1,6 miljoen mensen naar de 5e aflevering van het 2e seizoen en viel vooral een onverwachte grap in de smaak.

De omanido’s gaan op pad naar een dinopark, het tehuis krijgt een nieuwe bewoner en de nodige voorbereidingen voor de wijnreis worden getroffen: het was opnieuw niet saai in het tehuis.

Scherp uit de hoek

Kijkers spraken opnieuw vol lof over de serie op social media. De verhaallijn zorgde ook deze week weer voor ontroering, maar daarnaast was er in deze aflevering ook ruimte voor een komisch moment dat niet veel mensen aan hadden zien komen. Meneer Bakker bleek namelijk heel scherp uit de hoek te kunnen komen:

Wahaha ‘wat gaat u doen ? Masturberen ‘ … 😂😂😂 #hendrikgroen — Mike Turczynowicz ☕️📻🎶 (@MikeMietek) November 11, 2019

Het was weer genieten! #hendrikgroen — Tanja Radenmaar (@tannegie) November 11, 2019

Gekeken naar Het dagboek van Hendrik Groen…Het was weer geweldig…vooral…”Meneer Bakker, waar gaat u naartoe?”

“ik ga masturberen” #hendrikgroen pic.twitter.com/1zqnvVcGPg — ⤇ 𝕓𝕒𝕓𝕓𝕖𝕝𝕒𝕖𝕣 ⤆ (@babbelaer) November 11, 2019

Eugenie zingt Edith Piaf! “Meneer Bakker, waar gaat u naartoe?”

– IK GA MASTURBEREN! Nou, draag me weg hoor hahaha#hendrikgroen — Jeroen Bartels (@JBartels96) November 11, 2019

Beeld: Omroep Max.