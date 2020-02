Kijkers raken niet uitgepraat over huwelijksreis MAFS-stel Henk en Chantal

Maandagavond was het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Married at first sight. Het pasgehuwde stel Henk en Chantal ging op huwelijksreis, maar van romantiek was weinig sprake. De kijkers thuis raakten vooral niet uitgepraat over het gedrag van Chantal.

Henk en Chantal zijn iedere aflevering weer voer voor actieve twitteraars.

Kritiek

Het is niet de eerste keer dat – voornamelijk – Chantal overladen wordt met kritiek. De spontane blondine neemt geen blad voor de mond, en dat wordt haar niet altijd in dank afgenomen. Presentator Carlo Boszhard schoot haar onlangs nog te hulp, door een open brief te schrijven. Zijn mening? Spraakmakende types zijn gemaakt voor televisie.

Huwelijksreis

Ook maandag is het weer hetzelfde liedje. Henk en Chantal zijn in de aflevering op huwelijksreis naar Turkije. Henk kan de grappen van zijn vrouw wel waarderen en lijkt haar echt wel leuk te vinden, maar de liefde is niet wederzijds. Chantal zoekt geen toenadering en wil niks van Henk weten.

De kijker thuis heeft het te doen met Henk, die dikwijls omschreven wordt als ‘goedzak’. “Chantal zit lekker veel op haar telefoon. Terwijl ze samen is met Henk. Hij verdient beter”, schrijft iemand op Twitter. Of het huwelijk stand gaat houden, is dan ook maar de vraag.

#mafs Ik ben wel een beetje klaar met het diva gedrag van Chantal — Wybren (@DerWybren) February 3, 2020

Henk wil naar een paar dagen wel meer van Chantal.. agosss hij gaat er echt voor. #mafs — Maris (@maristwit70) February 3, 2020

Chantal zit morgen lekker veel op haar telefoon. Terwijl ze samen is met Henk. HENK DESERVES BETTER. #MAFS — Ilse (@ilsedhertog) February 3, 2020

Bron: Shownieuws. Beeld: iStock