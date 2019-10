Henk en Marianne Timmer voorlopig uit elkaar

Henk en Marianne Timmer nemen een relatiepauze. Dit laat het sportkoppel op Twitter weten. Het stel was 15 jaar samen.

“Vandaag een moeilijke en verdrietige beslissing genomen. Henk en ik doen een stapje terug. Ik hoop dat iedereen ons de tijd gunt om met dit nieuwe en onwerkelijke gevoel om te gaan.” schrijft de Olympisch schaatskampioene.

Bonusdochter

In 2012 trouwde het stel. Ze hebben geen kinderen samen, maar Henk heeft wel een dochter van 16 uit een eerdere relatie. Eerder dit jaar vertelde Marianne aan de Telegraaf dat ze geen spijt heeft dat ze nooit kinderen heeft gekregen: “Dat is er niet van gekomen. Ik ben relatief lang doorgegaan en alle focus lag op de sport. Zwanger zijn en topsport gaan bijna niet samen. Er zijn wel vrouwen die het hebben gedaan, maar dan moet je weer terug aan de top komen, met een kleine thuis. Daarna werd ik coach en was ik net zo vaak weg. Dus nee, een kind is er niet van gekomen. Daar heb ik tot op heden geen spijt van. In theorie zou het nog kunnen, maar ik denk niet dat het nog gebeurt. Ik heb via Henk wel een leuke bonusdochter.”

Liefde voor sport

De grote gezamenlijke passie van Marianne en Henk was natuurlijk de sport. Henk is voormalig keeper van onder andere Ajax en Feyenoord. Marianne won in haar schaatscarrière goud in Nagano 1998 op de 1000 en 1500 meter. In Turijn 2006 veroverde ze nogmaals goud op de 1000 meter.

