Leuk liefdesnieuws: Henk Krol heeft vriend Aldo ten huwelijk gevraagd

In de vorige eeuw was hij een van de pioniers achter de openstelling van het homohuwelijk in ons land. Dat werd in Nederland uiteindelijk in april 2001 ingevoerd, als eerste land ter wereld. Nu, precies twintig jaar na dato, is Henk Krol voor zijn vriend Aldo op één knie gegaan.

Dat bevestigde de oud-hoofdredacteur van de Gay Krant aan RTL Boulevard.

Geheimpje

De nieuwssite zocht zondag contact met Henk Krol, nadat hij eerder dat weekend in een uitzending op NPO Radio 1 had verklapt snel een aanzoek te doen. “Ik ga je een geheimpje vertellen. Ik ben nog steeds niet getrouwd”, vertelde Krol op de radio. De politicus gaf aan dat trouwen voor hem pas een optie zou zijn nadat hij gestopt was met de politiek en eindelijk meer tijd had voor zijn thuissituatie. “Dus nu ik dit zo bij jullie op de radio verteld heb, denk ik dat ik morgenvroeg op m’n knie ga en mijn Aldo vraag of hij met mij wil trouwen”, onthulde hij. Tot groot plezier van de radio-dj’s, die daarop vrolijk beginnen te klappen en joelen.

Krol was in de uitzending telefonisch te gast om te praten over het homohuwelijk. In de jaren ’80 en ’90 was hij een van de drijvende krachten achter de strijd om het huwelijk voor stellen van hetzelfde geslacht open te stellen. Zijn eigen carrière begon in de jaren ’70 ook bij de radio.