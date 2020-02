Henk Krol verontwaardigd over 'hoogbejaarde'-opmerking NOS

Fractievoorzitter 50PLUS Henk Krol stuitte maandag op legio mailtjes in z’n mailbox over de aanduiding ‘hoogbejaard’. NOS gebruikt deze namelijk in berichtgeving over een aantal zeventigers.

Daarmee barstte ook op Twitter de discussie los: ben je hoogbejaard als je 70 bent?

Mijn mailbox stroomt vol met reacties van mensen die boos zijn vanwege de aanduiding ‘hoogbejaard’ door de NOS waar zeventigers worden bedoeld. Wat vinden jullie? @Teletekst pic.twitter.com/VRv9nKjomB — Henk Krol (@HenkKrol) February 23, 2020

Online discussie

Dat beeld is namelijk de laatste jaren nogal aan het veranderen. Vroeger werd iemand van 70 jaar vanzelfsprekend als hoogbejaard gezien. Maar we weten: tegenwoordig worden we ouder. Is die aanduiding daarom tegenwoordig nog wel terecht?

Een zekere Gerard reageert: “Ik (75) voel mij helemaal niet hoogbejaard. Ga twee keer per week naar de sportschool en (als het niet regent) fiets ik nog 10 tot 15 kilometer per dag.” Een ander: “Dan denk ik toch echt aan 90+.” Weer een andere Twitteraar trekt al een conclusie waar veel reacties over gaan: “Dus straks mag je in Nederland met pensioen als je hoogbejaard bent.”

NOS erkent de fout en reageert: “De mailers hebben natuurlijk gelijk, we hebben het aangepast.” En dat noemt Krol dan weer sportief van hen.

Sportief van NOS @Teletekst

De term die enkele van mijn volgers kwetste, is aangepast. pic.twitter.com/XVa2IT5eIm — Henk Krol (@HenkKrol) February 23, 2020

Wat vind jij? Wordt de term bejaard bepaald door uiterlijke kenmerken, of is dit toch echt een kwestie van leeftijd waar we niet aan ontkomen?

Iedereen hoopt gezond oud te worden, iets wat je deels zelf in de hand hebt. Diëtist Wendy helpt je met tips op weg:

Bron: Twitter. Beeld: iStock