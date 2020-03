Henny Huisman terug op tv: "Ze wilden iedereen behalve mij"

Niet bij neerleggen

De tv-zenders staan al langere tijd niet meer in de rij voor Henny. Maar zich daarbij neerleggen kan hij niet: “André van Duin is nog te zien, Ron Brandsteder is nog actief op de radio, Joop van den Ende die al miljardair is, blijft gewoon werken. Net als John de Mol”. Maar het gaat Henny vooral omdat om het creatieve proces. “Het creatieve proces van televisie maken, met goede mensen om je heen, dat heb ik toch erg gemist. In die zin heb ik eigenlijk mijn hele leven lang nooit gewerkt, maar mijn hobby uitgeoefend. Ik heb ook veel geld verdiend, maar ik had het ook voor de helft gedaan en misschien zelfs voor een tiende. Ik wil mensen vermaken.”

Schreeuw om aandacht

De tv-persoonlijkheid denkt dat terugkomen op tv wel een schreeuw om aandacht is. “Ik wil geen zielig verhaal ophangen, maar om even aan te geven: ik lag in een ladekast van oma in de badkamer. Ik was een huilbaby. Ze werden helemaal gek van mij. Henny ging dan in die ladekast en de deur ging dicht. Daar ontstond al die schreeuw om aandacht.” Maar voor Huisman gaat het niet alleen over aandacht, hij wil wel iets moois maken. “Ik wil natuurlijk niet iemand vermoorden en daarmee in de publiciteit komen.”

Bron: AD, Beeld: Brunopress