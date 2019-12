Henriëtte de Nijs vertelt openhartig over impact van Parkinson op gezinsleven

Dat de ziekte van Parkinson nu al een groot effect heeft op het gezinsleven van Rob en Henriëtte de Nijs, blijkt wel uit een interview dat vrijdagavond tijdens Shownieuws werd uitgezonden. In een special over de zanger vertellen de twee openhartig over de impact van de ziekte.

Zo deelt Henriëtte een schrijnend verhaal over een voorval dat onlangs nog plaatsvond.

Advertentie

“Papa is weer gevallen”

“We hadden bijvoorbeeld onlangs, dat was ook wel weer een momentje,” vertelt Henriëtte. “Ik was boven iets aan het rommelen en ik hoor een BOEM. En ik denk nou ja, als er echt wat is hoor ik het zo wel. En toen kwam Julius rustig de trap opgelopen en zei: Papa is weer gevallen…”

Verdrietig moment

“Toen zijn we rustig naar beneden gelopen en toen zat je op de grond en was het even lastig om weer op te staan,” vertelt ze, met haar man Rob naast zich. “En dat is eigenlijk iets waar je heel erg verdrietig van zou kunnen worden.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP