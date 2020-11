Blij babynieuws op de vrijdag: Jelka van Houten (42) en Henry van Loon (38) zijn vorige week ouders geworden van een dochter!

De kersverse ouders delen op Instagram allebei het bijzondere geboortekaartje van hun dochter, Bonnie Wilma van Loon.

Advertentie

Babylockdownbubbel

“Vorige week is onze dochter geboren. Ze heet Bonnie. Het is een wonder, zo ongelooflijk leuk en fantastisch op elke mogelijke manier”, schrijft Henry bij de foto van het geboortekaartje. Hij laat ook weten trots te zijn op Jelka. “Wij zitten lekker in onze ‘babylockdownbubbel’. En daar blijven we graag nog een tijdje”, schrijft hij.

Achtbaan

Ook Jelka vraagt de komende tijd wat rust. “Ze is fantastisch, nu gaan we even bijkomen van deze achtbaan”, schrijft ze. Normaal deelt Jelka wel wat over haar leven, maar na de humoristische zwangerschapsaankondiging besloot ze de zwangerschap voor zichzelf te houden. Zo maakte ze niet bekend wanneer ze was uitgerekend of wat het geslacht van hun kleintje zou worden. Ook zal ze in de toekomst geen foto’s van haar dochter delen. “Maar ik kan je zeggen: ze is bijzonder fantastisch en geweldig.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Henry Van Loon (@henryvanloon)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door J.F van houten (@jelkavanhouten)

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress, Instagram