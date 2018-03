Leuk nieuws: Henry van Loon bevestigt dat hij een relatie heeft met déze vrouw

Henry van Loon, de Luizenmoeder-acteur, heeft een relatie. En de vermoedens waren er al.

Maar ze is samen met niemand minder dan cabaretier Henry van Loon.

De Luizenmoeder-acteur plaatste eerder al een foto van de twee samen en toen werd er al druk gespeculeerd. Henry schreef vandaag bij een foto op Instagrma: “Voor de volledigheid, het is weer aan met Jelka”. Tussen het interview dat hij gaf in de Volkskrant en het verschijnen van het interview was het eventjes uit tussen de twee. Vandaar het woordje ‘weer’.

Eerder had Henry een relatie met Jennifer Hoffman. Daarover zei hij eerder: “Het liep niet meer, laten we het daar maar op houden. Op zich neem je je verlies en ga je door met je leven. Maar als je elkaar weer tegenkomt op de set, wordt de wond opengekrabd.”

@jelkavanhouten ❤️ Een bericht gedeeld door Henry Van Loon (@henryvanloon) op 26 Feb 2018 om 12:32 (PST)

