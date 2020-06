Henry van Loon en Jelka van Houten maken zwangerschap bekend in hilarisch filmpje

Er zijn natuurlijk vele manieren om een zwangerschap aan te kondigen, maar Henry van Loon en Jelka van Houten besloten dit op hun eigen humoristische manier te doen. In een video op het Instagram-account van Henry laten de twee op hilarisch wijze weten in verwachting te zijn van hun eerste kindje.

In de video laat Jelka aan Henry weten dat ze vrijdag meerdere keren is gebeld met de vraag of ze zwanger is. Jelka laat weten erg nieuwsgierig te zijn hoe dit soort roddels nu precies in hun werk gaan en het duurt niet lang of het gesprek gaat over coronakilo’s.