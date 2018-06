Herald probeert zijn jarige vriend Carlo Boszhard te verrassen, maar dit loopt anders dan gepland

Hiep hiep hoera! Carlo Boszhard is vandaag jarig en mag 49 kaarsjes uitblazen. Zijn aanstaande man Herald probeert z’n liefje te verrassen met een confettikanon. Maar dit loopt net iets anders dan hij had gepland.

“Mijn vriendje (inmiddels 49 jaar) is jarig, ik probeer hem altijd te verrassen. Dit jaar liep het iets anders dan gepland”, schrijft Herald op Instagram bij het grappige filmpje.

Confetti

Op de video is te zien dat de jarige Job een tikkeltje verstrooid in beeld komt als Herald hem roept door met een hoog stemmetje ‘hiep hiep hoera’ te zingen. Echt blij reageert Carlo niet. En als Herald hem dan wil verrassen door een confettikanon af te laten gaan, heeft ‘ie helemaal de poppen aan het dansen. “Wat een teringtroep”, roept Carlo. Nou, van je vriend moet je het maar hebben. Gelukkig ziet Herald de lol er wél van in.

Bron: Instagram. Beeld: ANP