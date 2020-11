Bekende Nederlanders herdenken overleden Corrie van Gorp

Dinsdagochtend werd bekend dat actrice en comédienne Corrie van Gorp (78) in haar slaap is overleden. Zaterdagmiddag hebben vrienden en familie haar leven nog eenmaal herdacht. Onder hen waren veel bekende Nederlanders aanwezig.

De plechtigheid vond plaats in het Oude Luxor Theater in Rotterdam.

Carrière Corrie van Gorp

Corrie van Gorp werd bekend in de jaren ’70, toen ze optrad in theatershows met Wim Sonneveld. Ook was zij jarenlang te zien naast Frans van Dusschoten en vormde zij veelvuldig een duo met André van Duin. Van Gorp acteerde, danste en zong. Zo had ze verschillende grote hits. Me Soesafoon, Zo slank zijn als je dochter, Ik ben tamboer en Alie van de wegenwacht zijn bekende nummers van haar.